В Полевском минувшей ночью сгорел гараж с автомобилем

В ночь со 2 на 3 января в Полевском cгорел автомобиль Datsun в гараже на улице Совхозная. На площади 48 квадратных метров повреждено имущество, хранящееся в гараже и моторный отсек транспортного средства, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

- Сегодня, 3 января, в 4:04 поступило сообщение о пожаре на улице Совхозная. На тушение выезжали семь человек личного состава и две единицы техники. В 4:33 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились к 5:15. Никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Отметим, по статистике за 2016 год Свердловская область заняла первое место в стране по числу сгоревших автомашин.