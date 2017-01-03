В Екатеринбурге полиция ликвидировала более 50 опасных горок

За месяц проведения профилактического мероприятия "Горка" сотрудники ГИБДД выявили и ликвидировали с Екатеринбурге 52 опасных горки, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД по уральской столице. Прежде всего уничтожались скаты, выходящие на проезжую часть улиц.

Горки обезвреживались путём вывоза снежных валов, использовавшихся для катания, а также засыпкой опасных мест песком и солью.

- Опасные горки находились на улицах Варшавская, Куйбышева, Народной воли, Белинского, Косарева, Благодатская, Профсоюзная, Пальмиро Тольятти, Мельникова, Опалихинская, Репина, Дерябиной, Готвальда, Татищева, Заводская, Ломоносова, Бакинских Комиссаров, Кузнецова, Стачек, Бебеля, а также на улице Ленина в посёлке Шабровском, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Мероприятие "Горка" планируется продлить до 1 марта, а, возможно, и дальше - в зависимости от погодных условий. Информацию об опасных горках граждане могут сообщить, позвонив в свою управляющую компанию, или по телефону 02.