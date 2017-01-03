Россиянам, получающим паспорта через портал госуслуг, предоставят скидку 30 процентов

Начиная с 1 января 2017 для граждан, обращающихся за получением государственных услуг в сфере миграции с использованием Единого портала госуслуг, размеры государственной пошлины будут снижены на 30 процентов по сравнению с теми, которые назначаются при личном обращении, сообщает управление по делам миграции ГУ МВД по Свердловской области.

К примеру, выдача паспорта гражданина России при личном обращении обойдётся в 300 рублей, а заказ через портал госуслуг - 210 рублей. Замена паспорта при его утрате будет стоить при личном обращении 1500 рублей, через портал госуслуг - 1050 рублей. Классический загранпаспорт обойдётся в 1400 рублей, а новый, биометрический, 2450 рублей. Для детей до 14 лет загранпаспорта классического и нового образца при заказе через портал госуслуг обойдутся, соответственно, в 700 и 1050 рублей. При личном обращении эти же услуги обойдутся в 1000 и в 1500 рублей.