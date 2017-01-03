В Нижнем Тагиле женщина набросилась с ножом на мужа сестры

Сотрудники нижнетагильской полиции оперативно задержали в посёлке Серебрянка з9-летнюю тагильчанку, ударившую ножом в шею мужа своей сестры. Как сообщили представители правоохранительных органов, о тяжёлом ножевом ранении в полицию сообщили врачи скорой помощи.

- Стражи порядка установили, что в квартиру к супружеской паре вечером 1 января в гости пришла родственница - сестра жены, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. - В ходе застолья и совместного распития спиртных напитков у 35-летнего хозяина квартиры возник конфликт с гостьей. Та схватила со стола кухонный нож, нанесла серьезную травму своему родственнику и скрылась.

У мужчины была диагностирована резаная рана шеи с повреждением мышц и сосудов шеи, шок второй степени. Задержанная ранее к ответственности не привлекалась, раскаялась и даёт признательные показания.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Вспыльчивой родственнице грозит до 10 лет колонии. решается вопрос об избрании меры пресечения.