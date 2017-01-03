Число "праздничных" пожаров на Среднем Урале значительно сократилось

За два дня новогодних праздников на территории Свердловской области было зарегистрировано 26 пожаров, из которых 23 - в жилых домах. Это на 11 меньше, чем за первые два дня прошлого, 2016 года, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

При этом число погибших и пострадавших по сравнению с первыми днями прошлого года не изменилось.

- В первые дни 2017 года произошли 26 пожаров, из них 23 в жилом секторе, - сообщили в пресс-службе ведомства. - При пожарах погибли 6 человек, получили травмы 3 человека.

Пожары с гибелью людей были зарегистрированы в Талицком городском округе (погибли 2 человека), Горноуральском, Кушвинском, Серовском городских округах и в областном центре (по 1 человеку). Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении в нетрезвом состоянии, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электроприборов.

Примечательно, что пожаров по причине неправильной эксплуатации пиротехники, а также на объектах с массовым пребыванием людей не зарегистрировано.