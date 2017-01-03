Коммунальщики высыпали на улицы Екатеринбурга 67 тонн реагентов

Для того, чтобы ликвидировать накат и гололёд на дорогах и пешеходных зонах уральской столицы, представители коммунальных служб рассыпали 13 тонн мелкофракционного щебня и 67 тонн химреагента "Бионорд", сообщили в мэрии Екатеринбурга.

- К утру 3 января коммунальщики Екатеринбурга убрали и вывезли на полигоны 5 тысяч 258 тонн снежной массы, сообщила пресс-служба администрации города. - Для ликвидации наката и гололеда на дорогах и пешеходных зонах города благоустроители рассыпали 67 тонн материала "Бионорд" и 13 тонн мелкофракционного щебня.

Как отмечается, непосредственно уборкой и вывозкой снега занимались 21 грейдер, 28 снегопогрузчиков и порядка 100 самосвалов.

Между тем, по прогнозам синоптиков в ближайшие сутки снегопад в Екатеринбурге продолжится. В предстоящие сутки метеорологи обещают до 5 миллиметров осадков.