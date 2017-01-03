Свердловский Роспотребнадзор изъял 700 кг некачественной пищевой продукции

За три последних месяца прошедшего, 2016 года, представители Роспотребнадзора в Свердловской области изъяли из оборота свыше 700 кг пищевой продукции, не соответствующей обязательным требованиям. Как сообщает региональное управление надзорного ведомства, контроль усиливался в преддверии новогодних праздников.

- Только в ходе 167 плановых проверок изъято из оборота более 700 кг несоответствующей обязательным требованиям пищевой продукции, составлено 163 протокола об административном правонарушении, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму около 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Что касается внеплановых рейдов, то нарушения были выявлены в 50 процентах визитов специалистов. Из оборота было изъято 119 кг несоответствующей обязательным требованиям пищевой продукции (в том числе по причине несоответствия информации на маркировке). В отношении виновных лиц составлено 9 протоколов об административной правонарушении, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 320 тыс. рублей.

В адрес хозяйствующих субъектов выданы предписания об устранении выявленных нарушений, сообщают в ведомстве.