На Среднем Урале открылись новые ледовые переправы

Ещё две ледовых переправы открыты на реках Тавда и Тура. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мвердловской области, сейчас в регионе действует 6 официально принятых в эксплуатацию ледовых переправ, ещё 8 ожидают технического освидетельствования в Таборинском, Гаринском, Слободо-Туринском районах.

- На реке Тавда в деревне Казарово Таборинского района открыта технологическая ледовая переправа грузоподъемностью 30 тонн и протяженностью 201 метр, предназначенная для перевозки леса, - пояснили в пресс-службе. - На реке Тура у села Усть-Ница Слободо-Туринского района открыта переправа протяженностью 152 метра и грузоподъемностью 5 тонн.

При этом на контроле сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Свердловской области постоянно находятся 55 мест массового выхода людей на лед. В праздничные дни сотрудники МЧС проводят профилактические рейды и дополнительные инструктажи с любителями подледного лова для предупреждения происшествий на водоемах в зимний период.

Переправы обозначаются маркировочными вехами, на них выставляются посты регулирования со шлагбаумом и пунктом для обслуживающего персонала. Кроме того, на перепраах в обязательном порядке должен быть спасательный пост, укомплектованный спасателями и средствами спасения (спасательный круг, страховочный канат, шест, лестница). Проезжая часть переправы постоянно должна очищаться от снега. Ежедневно утром и вечером, а в оттепель и днем производится замер толщины льда и определяется его структура. На переправах запрещается: пробивать лунки для рыбной ловли, переезжать переправу в не огражденных и неохраняемых местах.