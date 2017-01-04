Под Богдановичем задержаны браконьеры

В минувший вторник, 3 января, во время совместного рейда сотрудниками ДПС и государственными инспекторами по охране животного мира в селе Бараба был остановлен автомобиль "Ока", в багажнике которого находилась разделанная туша косули и нигде не зарегистрированное оружие.

В машине передвигались 32-летний и 28-летний ранее судимые жители Богдановича и села Бараба.

- Около полуночи, следуя по дороге государственного заказника, инспекторы ДПС услышали выстрелы, - сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. - Вскоре был замечен автомобиль, который полицейские начали преследовать. Нарушители пытались скрыться, затерявшись во дворах села, однако были настигнуты. В присутствии понятых оружие было изъято. Фрагменты туши незаконно добытой косули направлены на биологическую экспертизу.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело, по статье 258 УК РФ, браконьерам грозит от 200 тыс. рублей штрафа до полугода ареста.