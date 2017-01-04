Областная газета
Общество 4 января 2017, 11:14

Президент внёс изменения в Дисциплинарный устав и в Положение о прохождении службы

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237, и в Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации, утверждённый Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495". Как сообщается на официальном сайте Кремля, изменения вступили в силу. 

Теперь военнослужащим, проходящим службу по контракту, при желании служить дальше необходимо подать соответствующий рапорт по команде не менее, чем за четыре месяца до увольнения. Не подавшие рапорт в установленный срок будут подлежать увольнению со службы. 

Если военнослужащий был отстранён от службы и зачислен в распоряжение руководителя в связи с возбуждение уголовного дела, но после был оправдан или реабилитирован, то его назначают на должность, занимаемую жл отстранения, либо на равноценную, либо, с согласия самого военнослужащего на нижестоящую или вышестоящую.

Также в Указе определяются основания, по которым военнослужащему не может быть присвоено очередное воинское звание. 

Быстрая реклама

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (5 января)

Сезон 1946/47 оказался для ОДО единственным в канадском хоккее: вскоре пришёл приказ по военному ведомству, который обязал команду перейти на другой «фронт» — играть в чемпионате Вооружённых сил по русскому хоккею. Автор фото неизвестен
70 лет назад свердловчане впервые увидели канадский хоккей

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА