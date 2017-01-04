Президент внёс изменения в Дисциплинарный устав и в Положение о прохождении службы

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237, и в Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации, утверждённый Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495". Как сообщается на официальном сайте Кремля, изменения вступили в силу.

Теперь военнослужащим, проходящим службу по контракту, при желании служить дальше необходимо подать соответствующий рапорт по команде не менее, чем за четыре месяца до увольнения. Не подавшие рапорт в установленный срок будут подлежать увольнению со службы.

Если военнослужащий был отстранён от службы и зачислен в распоряжение руководителя в связи с возбуждение уголовного дела, но после был оправдан или реабилитирован, то его назначают на должность, занимаемую жл отстранения, либо на равноценную, либо, с согласия самого военнослужащего на нижестоящую или вышестоящую.

Также в Указе определяются основания, по которым военнослужащему не может быть присвоено очередное воинское звание.