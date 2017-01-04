Жители Екатеринбурга жалуются на некачественную воду

О том, что в домах ЖК "Рассветный" в Екатеринбурге из крана идёт вода, не соответствующая качеству, сообщили "ОГ" жители новостроек. По словам читателей в минувший вторник, 3 января, воды не было вовсе, а затем она всё-таки пошла, но - грязная.

- Позвонили в диспетчерскую, там сказали, что встали насосы, - сообщили граждане. - Аварийная группа выехала, обещали всё устранить.

Между тем, проведённые ремонтные работы привели лишь к тому, что вода пошла, однако её качество оставляет желать лучшего: вода идёт грязная и недостаточной температуры. В связи с этим многие намерены требовать от коммунальщиков перерасчёта за услуги ненадлежащего качества: вода такая грязная, что "даже пол такой мыть нет смысла".