СМИ: убийца российского посла Андрея Карлова готовился к преступлению несколько месяцев

Сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший главу российской дипмиссии в Турции Андрея Карлова, готовился к совершению преступления не менее двух месяцев. Об этом сообщило "Анатолийское агентство" со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По имеющейся информации, следователи обнаружили, что Алтынташ, используя компьютер своего соседа по комнате, адвоката по профессии, ещё в октябре 2016 года неоднократно задавал в поисковики запросы об Андрее Карлове, просматривая информацию о дипломате, в том числе - видео с участием главы дипмиссии.

Сейчас следователи устанавливают весь круг общения Алтынташа, в рамках расследования уже задержано 9 человек, сообщает информагентство.

Как сообщалось ранее, Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки "Россия глазами турок" в местной Галерее современного искусства. Нападавший был застрелен полицейскими. Как выяснилось, убийца и сам был сотрудником полиции - на мероприятие ему удалось пройти по служебному удостоверению. Преступление было квалифицировано сторонами как теракт, целью которого было обострение отношений между странами. Андрею Карлову посмертно было присвоено звание Героя России.

Между тем, сегодня же стало известно, что парламент Турции одобрил продление в стране режима чрезвычайного положения, введённого президентом Эрдоганом после неудачной попытки военного мятежа летом прошлого года.