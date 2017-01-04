Свердловский пенсионер рискует отправиться в колонию за любовь к спиртному

Житель село Николо-Павловское стал первым в 2017 году свердловчанином, которому предстоит ответить по закону за вождение в нетрезвом состоянии. Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, за преступление по статье 264.1 УК РФ - повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, 67-летнему мужчине может грозить до 2 лет лишения свободы.

- В октябре прошлого года мировым судьёй Пригородного района мужчина был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП Российской Федерации - "невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. - 3 января 2017 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ - "нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Полиция в очередной раз обращается к водителям с призывом не садиться за руль в нетрезвом состоянии, а их родных и близких сделать все, чтобы не допустить пьяных поездок своих родственников и друзей.

Отметим, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, водитель, управляющий транспортным средством, при наличии признаков опьянения, а также отказавшийся от прохождения освидетельствования, не только лишается права управления, но и платит штраф, который составляет 30 тыс. рублей. Повторное нарушение является основанием для возбуждения уголовного дела.