Свердловский квадроциклист Сергей Карякин занимает 14 место после двух этапов ралли «Дакар-2017»

Свердловский квадроциклист Сергей Карякин завершил два этапа на самой известной гонке по бездорожью – ралли «Дакар-2017», которая стартовала 1 января из столицы Парагвая – Асунсьона. По итогам прохождения двух спецучастков Карякин расположился на 14 месте в общем зачёте.

Фото: vk.com

Первый спецучасток – 39 километров – Сергей завершил на 7-ом месте. Он уступил победителю этапа из Бразилии Марсело Медейросу 2 минуты и 19 секунд. Карякин проехал отрезок за 35 минут и 12 секунд.

Второй этап (Ресистенсия - Сан-Мигель-де-Тукуман – 275 километров) для Сергея вышел не очень удачным. Стартовав седьмым, на первой контрольной точке он был уже 27, с отставанием от лидера в 8 минут. На финише первым стал аргентинец Пабло Копетти. Он преодолел трассу за 3 часа 14 минут и 29 секунд. Карякин занял 15 место, отстав от него на 19 минут и 42 секунды.

По итогам двух этапов Карякин занимает 14 место с отставанием от лидера в 20 минут и 17 секунд.

Для Сергея это уже четвёртый «Дакар» в карьере. В прошлом году он остановился в шаге от пьедестала и стал четвёртым.

39-ый ралли-марафон Dakar торжественно стартовал 1 января из столицы Парагвай и завершится 14 января в столице Аргентины Буэнос-Айресе. За две недели участники и караван технической поддержки проедут около 9000 км по территориям трёх стран - Парагвая, Боливии и Аргентины.

«Дакар» в девятый раз в своей истории пройдёт по территории Южной Америки. В стартовой ведомости 318 экипажей из 60 стран. В зачете Quad (квадроциклы) заявлено 37 спортсменов.