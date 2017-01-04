Областная газета
Общество 4 января 2017, 14:25

С 1 января повысились тарифы на проезд в поездах дальнего следования

Начиная с 1 января тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах проиндексированы на 3,9% к уровню 2016 года, сообщила пресс-служба РЖД. Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и "Люкс" на внутренних маршрутах проиндексированы на 5% к уровню 2016 года. 

Кроме того, с 1 января 2017 года вступит в силу новый график гибкого регулирования тарифов, согласно которому в различные календарные периоды будет изменяться стоимость проезда. 

- Зная коэффициенты изменения тарифов, пассажиры могут заранее планировать поездку и уменьшить свои расходы, - говорится в официальном сообщении. - С графиком сезонного изменения тарифов можно ознакомиться в разделе "Пассажирам" на сайте ОАО "РЖД". В общей сложности в течение 2017 года 213 дней билеты будут продаваться со скидкой. При заблаговременной покупке билетов пассажиры могут приобрести их по ценам ниже 2016 года.

Для дальнейшего развития пассажирского сообщения и повышения качества предоставляемых услуг Правительством РФ для АО "Федеральная пассажирская компания" в 2017 году было принято решение о снижении ставки НДС до 0%. Высвободившиеся средства АО "ФПК" направит на снижение потребности в госсубсидиях и обновление подвижного состава. По прогнозу компании, 0% ставки позволит приобрести более 100 новых пассажирских вагонов.

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