Нобелевскую премию по литературе в 1966 году могли получить Анна Ахматова, Владимир Набоков, Константин Паустовский

Шведская академия опубликовала архивные документы о кандидатах на Нобелевскую премию по литературе за 1966 год, сообщает ТАСС со ссылкой на Нобелевский комитет.

Всего в обнародованном списке 72 имени, в том числе русские писатели - Владимир Набоков и Константин Паустовский.

Также в документах фигурирует имя Анны Ахматовой. Её кандидатура была предложена профессорами славянских языков Гётеборгского университета Гуннаром Якобссоном и Гарвардского университета Романом Якобсоном. Но так как Анна Андреевна скончалась 5 марта 1966 года, то на более поздней стадии обсуждений Нобелевский комитет её кандидатуру уже не рассматривал, поскольку премия не присуждается посмертно. Также в опубликованном списке Сэмюэл Беккет, Луи Арагон, Альберто Моравиа, Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруда.

Перед непосредственным голосованием Шведская академия обсуждала кандидатуры японского писателя Ясунари Кавабаты (получил премию в 1968 году), английского прозаика Грэма Грина.

А Нобелевскими лауреатами по литературе в 1966 году стали израильский писатель Шмуэль Агнон ("за глубоко оригинальное искусство повествования, навеянное еврейскими народными мотивами") и немецкая поэтесса Нелли Закс ("за выдающиеся лирические и драматические произведения, исследующие судьбу еврейского народа").

Напомним, что в этом году Нобелевскую премию по литературе получил американский певец и поэт Боб Дилан за «Создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции».