«Викинг» стал рекордсменом по сборам в первый день нового года

Фильм Андрея Кравчука «Викинг» стал лидером российского проката по итогам выходных, собрав более 257 миллионов рублей в первый уикенд, сообщает портал kinobusiness.com.

Фото: кадр из фильма

По данным портала, только за 1 января "Викинг" заработал 142 миллиона, что стало абсолютным рекордом для первого дня года.

Кстати, Данила Козловский дал эксклюзивное интервью "ОГ" о съёмках фильма "Викинг"

Прежний рекорд сборов в первые дни нового года принадлежал картине Сергея Бодрова "Седьмой сын" – 124,1 миллиона рублей.

Напомним, что по данным Фонда кино в 2016 году сборы российских фильмов побили все рекорды, собрав более 8 миллиардов рублей. Главным рекордсменом прошлого года стал лебедевский «Экипаж», который собрал почти полтора миллиарда рублей (1,42 млрд).

Кстати, по данным портала kinobusiness.com, «Викинг» также сможет собрать в прокате более одного миллиарда рублей.