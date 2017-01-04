Федеральные власти проверят региональные программы ремонта МКД

Президент России Владимир Путин отдал ряд распоряжений высшим органам исполнительной власти по организациям проверок по всей стране региональных программ капремонтов. Как сообщается на официальном сайте Кремля, соответствующие распоряжения даны правительству, генеральной прокуратуре и высшим должностным лицам субъектов федерации.

Мероприятия проводятся в целях повышения как эффективности капремонтов многоквартирных домов, так и уровня удовлетворенности граждан результатами.

В частности, будет дана оценка финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта, разработана система технического учёта жилого фонда, разработана единая методика оценки стоимости проведённых работ по капремонту.

Правительство РФ должно наделить федеральный орган исполнительной власти полномочиями по контролю за обоснованностью устанавливаемых региональными органами исполнительной власти размеров взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и реализацией региональных программ капитального ремонта.

Главам регионов президент рекомендовал завершить формирование нормативно­-правовой базы субъектов Российской Федерации в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с учетом методических рекомендаций Минстроя России и необходимости обеспечения финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта.

Генпрокуратура, соответственно, проведёт проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта, в том числе в части, касающейся принятия решений в отношении МКД, имеющих высокую степень физического износа и МКД, являющихся объектами культурного наследия.