Московскому военно-музыкальному училищу официально присвоено имя погибшего в авиакатастрофе генерала Халилова

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым Московское военно-музыкальное училище Министерства обороны Российской Федерации отныне будет носить имя Валерия Халилова. Соответствующий документ, подписанный ещё 30 декабря, был опубликован в минувший вторник на официальном сайте кабинета министров.

Распоряжение издано по представлению главы военного ведомства Сергея Шойгу, говорится в пояснительной записке к документу.

- Подписанным распоряжением Московскому военно-музыкальному училищу присвоено имя выдающегося военного музыканта генерал-лейтенанта В.М.Халилова, - сообщает пресс-служба правительства РФ. - Кроме того, присвоением училищу почётного наименования отмечаются особые заслуги Московского военно-музыкального училища в подготовке специалистов с музыкальным профессиональным образованием для Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил.

Валерий Халилов с 2002 по 2016 год был начальником военно-оркестровой службы РФ — главным военным дирижёром Российской Армии. В апреле 2016 года его назначили художественным руководителем Ансамбля имени Александрова.

Как сообщалось ранее, генерал Халилов оказался на борту лайнера Минобороны РФ Ту-154, разбившегося 25 декабря при вылете из Сочи на российскую базу Хмеймим в Сирии. Из 92 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил никто. Среди погибших - военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также врач и благотворитель Елизавета Глинка.