Областная газета
Спорт 4 января 2017, 17:56

Завтра в Оберхове стартует четвёртый этап Кубка мира по биатлону

Биатлонный мир вновь оживает, ведь уже завтра мужским спринтом откроется четвёртый этап Кубка мира по биатлону в Германии.

От сборной России заявлено 11 спортсменов, среди которых и екатеринбуржцы – Антон Шипулин и Екатерина Глазырина. Перед этапом в Оберхове серьёзные изменения произошли в женской команде – не будет в Германии Слепцовой, Сливко и Шумиловой.

Вместо на них бороться за медали Кубка мира будут Ульяна Кайшева и Ирина Услугина. Несмотря на усталость в конце прошлого этапа, в команду вновь попала Екатерина Глазырина, которая попробует снова доказать, что может быть лучшей среди наших женщин.

В составе мужской сборной всё стабильно: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин и Дмитрий Малышко.

Накануне первого соревновательного дня есть опасения, что погода в Оберхове, как уже несколько лет подряд, может помешать спортсменам. Сейчас ходят разговоры и об отмене старта. Но опыт прошлых лет также показывает, что организаторов сильный ветер не останавливает, поэтому есть все шансы, что завтра нам всё-таки удастся увидеть первую мужскую биатлонную гонку этого года.

Расписание гонок четвёртого этапа Кубка мира по биатлону по уральскому времени

  • 5 января 18.15 – спринт (мужчины)
  • 6 января 18.15 – спринт (женщины)
  • 7 января 15.30 – гонка преследования (мужчины)
  • 7 января 18.40 – гонка преследования (женщины)
  • 8 января 16.30 – масс-старт (мужчины)
  • 8 января 18.40 – масс-старт (женщины)

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