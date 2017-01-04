Завтра в Оберхове стартует четвёртый этап Кубка мира по биатлону

Биатлонный мир вновь оживает, ведь уже завтра мужским спринтом откроется четвёртый этап Кубка мира по биатлону в Германии.

От сборной России заявлено 11 спортсменов, среди которых и екатеринбуржцы – Антон Шипулин и Екатерина Глазырина. Перед этапом в Оберхове серьёзные изменения произошли в женской команде – не будет в Германии Слепцовой, Сливко и Шумиловой.

Вместо на них бороться за медали Кубка мира будут Ульяна Кайшева и Ирина Услугина. Несмотря на усталость в конце прошлого этапа, в команду вновь попала Екатерина Глазырина, которая попробует снова доказать, что может быть лучшей среди наших женщин.

В составе мужской сборной всё стабильно: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин и Дмитрий Малышко.

Накануне первого соревновательного дня есть опасения, что погода в Оберхове, как уже несколько лет подряд, может помешать спортсменам. Сейчас ходят разговоры и об отмене старта. Но опыт прошлых лет также показывает, что организаторов сильный ветер не останавливает, поэтому есть все шансы, что завтра нам всё-таки удастся увидеть первую мужскую биатлонную гонку этого года.