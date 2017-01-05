Во втором квартале 2017 будут объявлены итоги церковных экспертиз царских останков

Итоги церковных экспертиз останков царской семьи могут быть озвучены в конце второго квартала 2017 года, заявил в интервью "Интерфаксу" наместник Сретенского монастыря Москвы епископ Егорьевский Тихон Шевкунов.

По его словам, сейчас ведутся генетическая, антропологическая, историческая и криминологическая экспертизы. Какие-либо подробности епископ разглашать не стал, отметив, что следователи "уже открыли немало интересного, принципиально важного".

Он добавил, что вопрос о признании или непризнании данных останков святыми мощами будет решать Архиерейский собор.