Самая большая карта звёздного неба создана в США

Карта неба с тремя миллиардами планет, звёзд и галактик создана в рамках проекта Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System), сообщает National Geographic Россия.

Карта создавалась с 2010 года с помощью специального перископа, расположенного на вершине гавайского вулкана Халеакала (США), сотрудниками десяти научных учреждений.

Каждую ночь камера, которой оснащён телескоп, делала по 500 снимков. Всего в течение нескольких лет было сделано примерно 500 тысяч фотографий, из которых в дальнейшем составили данную карту.