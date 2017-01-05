Областная газета
Общество 5 января 2017, 09:51

Самая большая карта звёздного неба создана в США

Карта неба с тремя миллиардами планет, звёзд и галактик создана в рамках проекта Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System), сообщает  National Geographic Россия.

Карта создавалась с 2010 года с помощью специального перископа, расположенного на вершине гавайского вулкана Халеакала (США), сотрудниками десяти научных учреждений.

Каждую ночь камера, которой оснащён телескоп, делала по 500 снимков. Всего в течение нескольких лет было сделано примерно 500 тысяч фотографий, из которых в дальнейшем составили данную карту.

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