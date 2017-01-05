Белоруссия повысила тарифы на транзит нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии на период с 1 февраля по 31 марта 2017 года повысило тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам республики, сообщает РИА "Новости".

В частности, тариф на перекачку нефти по трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту "Унеча (Высокое) — Адамова Застава" повышен на 7,7% с 267,32 до 287,90 российского рубля за тонну нетто. По маршруту "Унеча (Высокое) — Броды" — на 7,7% с 114,82 до 123,66 рубля.

Кроме того, тариф на транспортировку нефти по маршруту "Речица — ОАО "Мозырский НПЗ"" при расчете в белорусских рублях составит Br 0,51 за тонну нетто. По маршруту "Речица — Адамова Застава" — Br 6,96, по маршруту "Речица — линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь"" — Br 0,43, по маршруту "Речица — Броды" - Br 1,02.

Тарифы при расчетах в иностранной валюте за пользование трубопроводами ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" будут следующие: по маршруту "Невель — Полоцк — ОАО "Нафтан"" — 35,16 российского рубля за тонну нетто, по маршруту "Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО "Нафтан"" — 134,96 рубля, по маршруту "Унеча (Высокое) — Мозырь – ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод"" — 61,36 рубля.