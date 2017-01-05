Областная газета
Экономика 5 января 2017, 11:16

Эльвира Набиуллина признана лучшим главой ЦБ в Европе

Британский журнал The Banker назвал Эльвиру Набиуллину лучшим руководителем Центрального банка в Европе, сообщает ТАСС.

Журнал поставил в заслугу Набиуллиной низкий уровень инфляции в России и оздоровление банковского сектора. Кроме того, по мнению авторов The Banker, "Центральный банк России своей работой за последние несколько лет вывел страну из экономического кризиса".

"Сильная рука главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной помогает стране проходить через трудности, вернуться к экономическому росту в 2017 году", - добавляет британское издание.

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