Областная газета
Спорт 5 января 2017, 11:37

В спринте в Оберхове Антон Шипулин стартует под 17 номером

Сегодня начинается четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Первая гонка – мужской спринт, в котором екатеринбуржец Антон Шипулин стартует семнадцатым.

Перед Антоном на гонку уйдёт Матвей Елисеев – он появится на старте седьмым. Сразу после Шипулина – Максим Цветков. Мартен Фуркад уйдёт на дистанцию чуть позже Шипулина – 23.

Напоминаем, что сейчас Антон Шипулин занимает вторую строчку в общем зачёте Кубка мира. Впереди него – только непобедимый пока француз. Но эта гонка покажет, кто по-настоящему годов к суровым погодным условиям Оберхова.

Спринт начнётся сегодня, 5 января, в 18.15 по уральскому времени.

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