Дети "Екатеринбурга" и "Верхотурья" побывали на главной ёлке Среднего Урала

Дети членов экипажей ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Екатеринбург" и "Верхотурье" посетили главную ёлку Среднего Урала. Об этом "Областной газете" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Дети военных моряков, служащих на указанных атомаринах, традиционно включаются в список гостей, приглашаемых на ёлку, проводимую в резиденции губернатора. В столицу региона ребята приезжают в рамках шефской поддержки, которую Средний Урал оказывает Северному флоту.

– Когда папа сказал, что я отправлюсь сюда, я сначала не поверила, мне показалось, что это шутка. Сейчас могу сказать, что мне очень понравилась поездка в Екатеринбург, думаю, время, проведенное здесь, мне запомнится. Я впервые на губернаторской ёлке, до этого праздники я проводила дома. Хорошо, что есть возможность куда-то съездить, получить новые впечатления, эмоции, – сказала Валерия Чеснокова, чей папа служит на ракетном подводном крейсере "Верхотурье".

Фоторепортаж "Областной газеты".