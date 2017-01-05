Тагильские полицейские за неделю изъяли полторы тысячи литров нелегального алкоголя

За время новогодних рейдов под условным названием "Алкоголь" сотрудники полиции Нижнего Тагила изъяли из незаконного оборота более 1600 литров алкоголя и спиртосодержащей продукции, в том числе 360 литров спиртосодержащих косметических средств, сообщает "Тагильский рабочий".

Как пояснили в полиции, мероприятия были связаны с массовым отравлением спиртосодержащими жидкостями жителей Иркутской области. За неделю сотрудники провели более 40 проверок и привлекли к ответственности 15 предпринимателей. Нарушители не смогли предъявить документацию, подтверждающую качество продаваемого товара.