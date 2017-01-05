Областная газета
Общество 5 января 2017, 13:47

Тагильчанку оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбление родственницы в соцсети

В Пригородном районе Нижнего Тагила суд оштрафовал женщину, которая оставила  нецензурные комментарии на страничке своей снохи.

Как сообщает "Тагильский рабочий", жёны двух братьев повздорили в соцсети. Старшая сноха разместила на страничке младшей ругательные комментарии. Уведомления о них получили родственники потерпевшей, а поскольку профиль был открыт всем пользователям, то доступ к просмотру получил неограниченный круг лиц.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 5.61 КоАП РФ "оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, содержащееся в публичном выступлении". Во время рассмотрения дела в мировом суде 21 декабря старшая сноха была признана виновной и оштрафована на 3 тысячи рублей.  Правда, это решение родственниц не примирило: после суда они продолжили выяснять отношения.

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