Убийцу четырёх человек задержали в Берёзовском

В посёлке около Берёзовского убиты четыре человека. Об этом "Областной газете" сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, тела двух женщин 45 и 44-лет, а также двух 52-летнего и 67-летнего мужчин с рублеными ранами были обнаружены в подполе сгоревшего частного дома, расположенного на улице Советской в поселке Монетном, 29 декабря. Как выяснилось, строение сгорело еще 26 декабря.

Подозреваемый 46-летний мужчина, известный в криминальных кругах по прозвищу Паровоз, ранее трижды судимый за кражи, грабежи и убийство, был задержан 4 января в Берёзовском и помещен в ИВС.

Валерий Горелых отметил, что последний срок мужчина отбывал в колонии поселка Белый Яр под Тавдой, откуда освободился в 2008 году.

– С тех пор подрабатывал, где и кем придется. В том числе, кольщиком дров. Компания, к которой он пришёл в гости, не хотела, чтобы тот долго задерживался. К тому же, считала его способным на воровство, что, по предварительным данным, и стало причиной конфликта на очередном "фуршете". Неосторожно брошенное оскорбительное слово в свой адрес Паровоз воспринял, как руководство к незамедлительной расправе над обидчиками и схватился за топор, - уточнил глава пресс-службы регионального полицейского главка.

Пытаясь скрыть следы преступления, Паровоз, по информации полиции, скинул тела в подпол, а сам дом подпалил.

В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области добавили, что по факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". Задержанному предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное лишение свободы.