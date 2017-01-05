В Ревде составили гигантскую ёлку из машин

Ревдинские водители приняли участие во всероссийском флешмобе, к которому присоединились больше десятка городов страны. В честь новогодних праздников автомобилисты "зажгли" ёлку из 60 автомобилей, сообщает "Ревда-инфо".

Акцию на парковке у торгового центра организовал ревдинский фотограф Александр Троценко. На страничке в соцсетях он выложил схему расстановки машин и предложил отметиться под фотографией всем водителям, желающим присоединиться к флешмобу. Поучаствовать в нём решили больше полусотни активистов. После того, как машины расставили в нужном порядке, автовладельцы сели в них и включили фары, имитируя новогодние огни. Получившуюся "автоёлку" запечатлели с высоты птичьего полёта с помощью квадрокоптера.

Автоёлка в Ревде. Фото: Александр Троценко

Похожие флешмобы прошли ещё в нескольких российских регионах. Первыми эту идею реализовали челябинские автомобилисты, которые составили фигуру из 90 автомобилей и отправили заявку в книгу рекордов Гиннеса. В итоге видео о "суровых челябинцах" попало в популярное американское телешоу RightThisMinute (RTM).

– На этом видео мы видим Россию. Пробка... Машины стоят бампер к бамперу. Идёт сильный снег и температура около -20 градусов, – рассказывает в эфире телеведущий Ник Кэлдерон. – Это не одно из тех сумасшедших видео с дорожными разборками из России, которые мы обычно видим. Люди, застрявшие в пробке, счастливы и улыбаются. А когда камера поднимается над этим скоплением машин и мы видим картинку сверху, мы понимаем, что эти люди создали настоящую красоту и рождественское настроение. Это ёлка, построенная из автомобилей!

Челябинская автоёлка

Однако автомобилисты из других городов установили новые рекорды. В Красноярске ёлку составили из 100 автомобилей, а в Уфе в новогоднюю ёлку выстроили уже 215 авто. Звезда была сделана из автомобиля скорой помощи и трёх патрульных машин. Хабаровские автомобилисты собрали ёлку из 97 машин, а калининградские – из 94. Туляки решили отличиться и соорудили из машин гигантскую снежинку, жители Астрахани – снеговика, а павлодарцы – циферблат часов.

Снежинка из Тулы

А главный рекорд флешмоба пока принадлежит петербуржцам. В канун нового года в районе Вантового моста выстроились в виде ёлки и включили поворотники около 400 горожан.

Ёлка в Санкт-Петербурге