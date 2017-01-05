Сергей Карякин: «Два раза улетел в кусты, один раз застрял в грязи»

Екатеринбуржец Сергей Карякин, выступающий в классе квадроциклов на ралли-рейде «Дакар-2017», опубликовал на своём официальном сайте впечатления от второго спецучастка.

2 этап (Ресистенсия - Сан-Мигель-де-Тукуман – 275 километров)

- Первый серьёзный спецучасток, очень он мне не понравился, но здесь, скорее, мои собственные причины. Разболелся, к тому же предстартовое волнение ещё не отпустило, да и режим жизни очень напряжённый – мало спим, много работаем. Было очень тяжело, температура + 47 градусов. В начале спецучастка пробил колесо, пока его ремонтировал, меня обогнали порядка 20 соперников. Мне пришлось их всех заново обгонять, что сделать было практически невозможно – я два раза улетел в кусты, один раз застрял в грязи.

Трасса спецучастка – русло реки, было много феш-феша, он буквально стоял в воздухе и ориентироваться было невозможно, ничего не видно, грязь перемешивалась с песком, прилипала к очкам. Всё было разгорячено до предела, у многих участников перегревалась техника, много было и травм, переломов.

Я ехал аккуратно, проиграл достаточно много времени лидеру, но опять же сейчас говорить про какие-то результаты по меньшей мере глупо. Ребята, которые пытаются что-то себе или другим доказать, летят на все деньги, а, по факту, на финише ситуация кардинально изменится.

Я абсолютно спокоен, всем большое спасибо за поддержку. Впереди 11 дней, всё будет хорошо, я в этом уверен.