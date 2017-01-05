Уральский квадроциклист Сергей Карякин завершил третий этап «Дакара» на 11-ом месте

Свердловский гонщик Сергей Карякин завершил третий спецучасток ралли-рейда «Дакар-2017» на 11-ом месте.

Третий этап прошёл по территории Аргентины - Сан-Мигель-де-Тукуман - Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Причиной отставания стало пробитое колесо.

«Сегодня третий день марафона «Дакар-2017», длина спецучастка — 550 км, из которых 160 км приходились на зону нейтрализации, когда время прохождения дистанции не идёт в зачёт. По задумке организаторов, это расстояние (160 км) мы должны были пройти за два часа – а это трасса горного каменного серпантина, и зона нейтрализации превратилась в страшные гонки. Проехал сегодня 33 км, заблудился, минут пять-семь на это потерял. Потом всех догнал, ехал по своему треку, заехал в реку, и меня сбили – человек 15 выехали навстречу, пытались найти дорогу. Я поехал за ними, в итоге уехал не в ту сторону. На 146-м км пробил колесо, и мне пришлось 90 км ехать со спущенным, так как, когда пытался его снять, сорвал трещотку. На нейтрализации пытался взять у других участников инструмент, никто давать не хотел… Понимаю, отказать в спортивное время, но на нейтрализации? В течение следующих 350 км мы поднялись на высоту 5000 метров, лежал снег, наверное, высотой сантиметров 20. Очень необычно из плюс 40 попасть в минус. День нельзя назвать удачным, но я уже вкатился, почувствовал свой темп и хочу завтра поехать на результат. Рисковать не буду, посмотрим, что получится», - прокомментировал своё выступление на официальном сайте Сергей.