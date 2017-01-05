Ветер Оберхова помешал Шипулину. Антон только 24 в спринте

Только что закончилась первая гонка четвёртого этапа Кубка мира по биатлону – мужской спринт. Для Антона Шипулина эта гонка в Оберхове сложилась очень непросто. У него 24 место.

Всем известно, что главное преграда для биатлонистов в Оберхове – это погодные условия. Ветер внёс коррективы в стрельбу очень многих спортсменов, в числе которых оказался и наш Антон Шипулин. На первой стрельбе он промазал один раз, на второй дважды. Успокаивало лишь то, что на одной стрельбе сразу три промаха допустил и Мартен Фуркад. Но ходом француз был намного сильнее нашего биатлониста, поэтому даже с такой неудачей на огневом рубеже у него были шансы на призовые места. Но… походу гонки Фуркад очень устал и остался за пределами тройки сильнейших, впервые в нынешнем сезоне.

Антон Шипулин стал в этой гонке только 24, и четвёртым из россиян.