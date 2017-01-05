Областная газета
Общество 5 января 2017, 20:20

На севере Свердловской области шестерых манси вертолетом эвакуировали в Краснотурьинск

На севере Свердловской области шестерых заболевших манси эвакуировали на вертолете из поселка в городскую больницу. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным спасателей, вертолет МИ-8 Уральского авиационно-спасательного центра МЧС перевез шестерых жителей поселка Ушма, в том числе – четырех детей, в Краснотурьинск, где их разместили в стационаре местной ЦРБ.

Вертолет пришлось задействовать, так как переправка людей на снегоходах оказалась невозможна из-за низкой температуры воздуха, составившей -35 градусов.

ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

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