«Уральский трубник» начал год с волевой победы над чемпионом России

В первом матче 2017 года первоуральский «Уральский трубник», уступая в счёте в середине первого тайма 0:2, нанёс в итоге поражение действующему чемпиону страны красноярскому «Енисею» - 4:3.

Отметим, что в составе «Енисея» в этом сезоне выступают трое воспитанников свердловского хоккея – первоуралец Алмаз Миргазов, Артём Ахметзянов из Среднеуральска и Виктор Чернышёв из Краснотурьинска.

Завтра в Первоуральске состоится повторный матч с участием «Уральского трубника» и «Енисея».