«Уральский трубник» начал год с волевой победы над чемпионом России

В первом матче 2017 года первоуральский «Уральский трубник», уступая в счёте в середине первого тайма 0:2, нанёс в итоге поражение действующему чемпиону страны красноярскому «Енисею» - 4:3.
Отметим, что в составе «Енисея» в этом сезоне выступают трое воспитанников свердловского хоккея – первоуралец Алмаз Миргазов, Артём Ахметзянов из Среднеуральска и Виктор Чернышёв из Краснотурьинска.
Завтра в Первоуральске состоится повторный матч с участием «Уральского трубника» и «Енисея».
«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Енисей» (Красноярск) – 4:3 (2:2). Голы: 0:1 Чернов (15), 0:2 Шевцов (19), 1:2 Сидоров (36, с 12-метроврого), 2:2 Герасимов (Коньков, 42, с углового), 3:2 Разуваев (71), 3:3 Швецов (Насонов, 75), 4:3 Оппенлендер (77).