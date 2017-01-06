Баскетболистки «УГМК» выиграли выездной матч Евролиги в Польше

В первом раунде женской баскетбольной Евролиги баскетболистки екатеринбургской команды «УГМК» обыграли в гостях аутсайдера группы «В» польский клуб «Польковице» со счётом 74:62 (27:20, 14:19, 25:12, 21:13).

Более 70 процентов командных очков записали на свой снайперский счёт три американки – Бриттни Грайнер (21), Дайана Таурази (20) и Кристи Толивер (13). Кроме того, Бриттни Грайнер сделала «дабл-дабл» - 21 очко и 11 подборов. В группе «В» женской баскетбольной Евролиги после семи туров по шесть побед у оренбургской «Надежды» и «УГМК», по четыре - у испанской «Авениды» и французского клуба «Лилль-Метрополь».

Следующий еврокубковый матч «УГМК» сыграет 12 января на домашней площадке с «Авенидой».