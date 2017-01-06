Областная газета
Культура 6 января 2017, 09:35

За неделю проката "Викинг" заработал 735 миллионов рублей

Российский художественный фильм "Викинг", посвященный истории князя Владимира Святославича, за первую неделю проката собрал 735 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на продюсеров ленты Константина Эрнста и Анатолия Максимова.

"В "новогодней битве" в кинопрокате обычно участвуют самые большие картины - у нас в стране это время активных походов в кино. И здорово, что впервые за долгие годы в ней побеждает отечественный фильм. Сейчас у нас 735 миллионов", - цитирует агентство слова Эрнста.

Вместе с тем, Анатолий Максимов выразил удовлетворение тем фактом, что вокруг картины разгорелись бурные дискуссии.

"Мы с огромным интересом и удивлением наблюдаем, сколько вокруг нас оказалось знатоков истории Руси X века", - сказал он.

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