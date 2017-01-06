В России снимут продолжение мультфильмов о Простоквашино

На студии "Союзмультфильм" собираются снять продолжения нескольких советских мультфильмов, сообщает "Интерфакс".

Речь идет о мультипликационном цикле о Простоквашино, дилогии "Малыши Карлсон", а также ленте "Котёнок с улицы Лизюкова". Сейчас продолжения этих картин находятся в стадии pre-production.

Напомним, мультфильмы "Малыш и Карлсон" и "Карлсон вернулся" выходили в СССР в 1968-1970-м годах, "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино" - в 1978-1984-м, а "Котёнок с улицы Лизюкова" - в 1988-м.