Областная газета
Спорт 6 января 2017, 10:43

Молодежная сборная России по хоккею взяла бронзу на чемпионате мира

На молодежном хоккейном чемпионате мира 5 января сборная России U20 (игроки до 20 лет) завоевала третье место. Об этом "Областной газете" сообщили в Федерации хоккея РФ.

В борьбе за бронзу россияне встретились со сверстниками из Швеции. В первом периоде схватки стороны не смогли добиться преимущества. Во втором соперники забросили по одной шайбе. Исход поединка был решен в овертайме, продлившемся 33 секунды. Победа осталась за российской командой – 2:1.

Как отметили в Федерации, нынешний чемпионат стал седьмым подряд, когда молодежная сборная РФ оказывается на пьедестале почета. С 2011 года россияне трижды становились бронзовыми призерами, трижды - серебряными и один раз - чемпионами мира.

ФОТО: Федерация хоккея России

Быстрая реклама

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (6 января)

2014 год был годом Лошади, и в честь этого министр по чрезвычайным ситуациям РФ Владимир Пучков подарил уральским спасателям коня по кличке Солярис, который стал первой боевой единицей конного поисково-спасательного подразделения. Фото: 66.mchs.gov.ru
Три года назад министр по ЧС подарил уральским спасателям коня

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА