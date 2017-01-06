Молодежная сборная России по хоккею взяла бронзу на чемпионате мира

На молодежном хоккейном чемпионате мира 5 января сборная России U20 (игроки до 20 лет) завоевала третье место. Об этом "Областной газете" сообщили в Федерации хоккея РФ.

В борьбе за бронзу россияне встретились со сверстниками из Швеции. В первом периоде схватки стороны не смогли добиться преимущества. Во втором соперники забросили по одной шайбе. Исход поединка был решен в овертайме, продлившемся 33 секунды. Победа осталась за российской командой – 2:1.

Как отметили в Федерации, нынешний чемпионат стал седьмым подряд, когда молодежная сборная РФ оказывается на пьедестале почета. С 2011 года россияне трижды становились бронзовыми призерами, трижды - серебряными и один раз - чемпионами мира.

ФОТО: Федерация хоккея России