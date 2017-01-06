Водители "Ярсов" в Свободном начинают службу с тренажёров

В Тагильскую дивизию, которая базируется в ЗАТО Свободный, поступили современные тренажёрные системы для подготовки специалистов на ракетный комплекс "Ярс". По сообщению министерства обороны РФ, современные кабины тренажёрных комплексов для механиков-водителей практически не отличаются от настоящих.

В 2016 году в соединения и воинские части РВСН поставили более 100 новейших тренажёров в соединения. Темпы поступления современных учебно-тренировочных средств будут возрастать. До 2020 года ракетчики получат около 1000 тренажёров для подготовки специалистов на перспективные ракетные комплексы. Благодаря обучающему оборудованию в каждом из этих соединений при обучении механиков-водителей удаётся сэкономить более 150 тыс. литров дизельного топлива в год.

Дорожная или боевая обстановка проецируется на три больших экрана. Кабина ракетоносца расположена в двух метрах над землёй на телескопических опорах, которые кренятся, опускаются и выдвигаются в зависимости от обстановки. Верхняя панель приборов повторяет реальную.

На занятиях отрабатывается правильная очередность действий. Для отработки внештатных ситуаций в программу заложены различные неполадки.