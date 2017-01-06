Алкогольным коктейлем отравились насмерть четыре жителя Красноярска

В столице Красноярского края мужчина и три женщины насмерть отравились алкоголем. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Вечером 5 января в красноярском общежитии, расположенном по адресу улица Гастелло, 17, в одной из комнат обнаружили тела 32-летнего гражданина, его 22-летней и 23-летней сестер, а также 38-летней женщины. По версии следствия, они весь день распивали спиртное, в том числе – купленный в киоске алкогольный коктейль "Тайм аут".

По факту возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Сейчас выясняется, в какой именно торговой точке был приобретён упомянутый коктейль.

Напомним, в декабре 2016 в Иркутске погибли 77 местных жителей, отравившихся "Боярышником".