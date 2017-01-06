Синоптики: свердловчане пережили необычайно холодный декабрь

Ушедший декабрь оказался холоднее обычного на четыре – шесть градусов. Об этом "Областной газете" сообщили в "Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По данным синоптиков, в последние дни текущей недели, с 6 по 8 января, ожидается снег при умеренно морозной погоде. На севере Свердловской области погода смягчится совсем незначительно.

В первой половине следующей недели, с 9 по 11 января, осадков будет немного, а мороз усилится - ночью температуры составят от -27 до -32 градусов, на севере региона до -40 градусов. Днём - от -22 до -27.