Екатерина Глазырина выступит в спринте под 37 номером

Сегодня в Оберхофе состоится первая женская гонка четвёртого этапа Кубка мира по биатлону – спринт. В нём примет участие и екатеринбургская спортсменка Екатерина Глазырина, которая будет стартовать под 37 номером.

В очень сложных погодных условиях в спринте, как мы уже видели по вчерашней мужской гонке, для спортсменов очень важна будет именно точная стабильная стрельба. Все мы знаем, что ходом Екатерина Глазырина пока не показывает блестящих результатов, но вот стрельба на первых двух этапах в этом сезоне ей удавалась очень хорошо. Поэтому шансы побороться за высокие места сегодня у нашей биатлонистки, безусловно, есть.

Помимо Глазыриной в гонке побегут: Ольга Подчуфарова (4), Татьяна Акимова (12), Ульяна Кайшева (53), Ирина Услугина (90).

Напомним, что женский спринт начнётся сегодня, 6 января, в 18.15 по уральскому времени.