Областная газета
Спорт 6 января 2017, 12:26

Екатерина Глазырина выступит в спринте под 37 номером

 Сегодня в Оберхофе состоится первая женская гонка четвёртого этапа Кубка мира по биатлону – спринт. В нём примет участие и екатеринбургская спортсменка Екатерина Глазырина, которая будет стартовать под 37 номером.

В очень сложных погодных условиях в спринте, как мы уже видели по вчерашней мужской гонке, для спортсменов очень важна будет именно точная стабильная стрельба. Все мы знаем, что ходом Екатерина Глазырина пока не показывает блестящих результатов, но вот стрельба на первых двух этапах в этом сезоне ей удавалась очень хорошо. Поэтому шансы побороться за высокие места сегодня у нашей биатлонистки, безусловно, есть.

Помимо Глазыриной в гонке побегут: Ольга Подчуфарова (4), Татьяна Акимова (12), Ульяна Кайшева (53), Ирина Услугина (90).

Напомним, что женский спринт начнётся сегодня, 6 января, в 18.15 по уральскому времени.

Быстрая реклама

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (6 января)

2014 год был годом Лошади, и в честь этого министр по чрезвычайным ситуациям РФ Владимир Пучков подарил уральским спасателям коня по кличке Солярис, который стал первой боевой единицей конного поисково-спасательного подразделения. Фото: 66.mchs.gov.ru
Три года назад министр по ЧС подарил уральским спасателям коня

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА