Сотрудники Росгвардии задержали в городе Арамиль четырех грабителей

В городе Арамиль задержаны четверо подозреваемых в ограблении магазина. Об этом "Областной газете" сообщили в Управлении Росгвардии по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 5 января. Неизвестные, разбив окно, проникли в магазин "Бородулинский", расположенный по адресу улица Советская, 10, и вынесли оттуда несколько паков пива, ящик водки и сигареты. Четверых подозреваемых в возрасте от 19 до 49 лет обнаружили и задержали в соседнем бараке. Похищенное нашли в подвале здания.

Задержанных доставили в местный отдел полиции. По факту возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная группой лиц".