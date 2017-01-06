Областная газета
Общество 6 января 2017, 13:28

Сотрудники Росгвардии задержали в городе Арамиль четырех грабителей

В городе Арамиль задержаны четверо подозреваемых в ограблении магазина. Об этом "Областной газете" сообщили в Управлении Росгвардии по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 5 января. Неизвестные, разбив окно, проникли в магазин "Бородулинский", расположенный по адресу улица Советская, 10, и вынесли оттуда несколько паков пива, ящик водки и сигареты. Четверых подозреваемых в возрасте от 19 до 49 лет обнаружили и задержали в соседнем бараке. Похищенное нашли в подвале здания.

Задержанных доставили в местный отдел полиции. По факту возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная группой лиц". 

Быстрая реклама

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (6 января)

2014 год был годом Лошади, и в честь этого министр по чрезвычайным ситуациям РФ Владимир Пучков подарил уральским спасателям коня по кличке Солярис, который стал первой боевой единицей конного поисково-спасательного подразделения. Фото: 66.mchs.gov.ru
Три года назад министр по ЧС подарил уральским спасателям коня

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА