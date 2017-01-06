Окраины Нижнего Тагила становятся спортивными

Тремя современными спортивными сооружениями пополнились окраины Нижнего Тагила. Примечательно, все они достались городу в подарок.

Футбольный стадион с искусственным покрытием подарил землякам известный футболист Олег Шатов, который родился и забил свои первые голы в тагильском посёлке Рудника имени III Интернационала.

Второй спортобъект – корт – появился благодаря тагильчанину с Вагонки Юрию Бессонову. Отец юного хоккеиста организовал в городе интернет-голосование, которое проводила международная косметическая фирма, и выиграл реконструкцию корта. Сейчас там тренируются юные хоккеисты и фигуристы, а также любительские команды Уралвагонзавода. Летом на корте будет уложен искусственный газон.

Ещё один корт – уже на Гальяно-Горбуновском массиве был был открыт буквально на днях. Он построен благодаря спонсорской помощи депутата Нижнетагильской городской думы Константина Шведова и компании Евраз.