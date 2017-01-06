Свердловские пожарные в Рождество будут дежурить в церквях и храмах

Более 200 свердловских пожарных проследят за безопасностью во время празднования Рождества. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Там уточнили, что в храмах и церквях региона будут дежурить 230 сотрудников. Также задействуют 61 единицу техники. Кроме того, в канун праздника работники госпожнадзора проверили 348 религиозных объектов, в которые придут люди.

Напомним, как стало известно ранее, свыше 110 инспекторов ДПС привлекут в Рождество к охране порядка в метах массового скопления граждан.