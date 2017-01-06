Областная газета
Общество 6 января 2017, 17:55

Часть жителей Серова осталась без холодной воды

Аварийное отключение холодной воды произошло на южной окраине Серова. Об этом "Областной газете" сообщили в управлении гражданской защиты Серовского городского округа.

По данным управления, на улице 1-я Овощная в середине дня 6 января зафиксировали утечку. Была остановлена работа скважины. Без холодной воды остались дома № 35, 37 и 39, а также пустой детский сад № 9. Всего 120 человек, в том числе – 35 несовершеннолетних.

На место ЧП выдвинулась бригада ООО "СВК" из восьми человек на трех спецмашинах.

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