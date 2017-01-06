«Спутник» выиграл по буллитам в Красноярске

Нижнетагильский «Спутник», выступающий в чемпионате ВХЛ, в первом матче календарного года выиграл по буллитам в Красноярске у «Сокола» со счётом 3:2.

Тагильчане вели в счёте после второго периода, но в третьем пропустили две шайбы менее чем за полторы минуты и уже оказались в роли отыгрывающихся. Причём второй гол у «Сокола» забил дебютант красноярской команды Алексей Князев, который ещё 21 декабря играл за «Спутник» и забил одну из трёх шайб в ворота "Динамо" из Балашихи (именно Князев, забив 13 шайб, на данный момент остаётся лучшим снайпером тагильской команды). «Спутник» быстро восстановил равновесие, переведя матч в овертайм. В дополнительной пятиминутке тагильчане выстояли, отыграв две минуты в меньшинстве, и в серии послематчевых буллитов склонили-таки Фортуну на свою сторону.

Хоккеисты "Спутника" реализовали три буллита из семи – два точных послематчевых штрафных броска, в том числе победный, на счету Егора Рожкова. «Спутник» набрал 65 очков в 36 матчах и поднялся с 9-го на 7-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Следующий матч тагильчане проведут 8 января в Ангарске с «Ермаком».

«Сокол» (Красноярск) – «Спутник» (Нижний Тагил) – 2:3 (0:0, 0:1. 2:1, 0:0, 0:1) Голы: 0:1 Васильев (Жиляков, 37.12), 1:1 Щербина (Гловацкий, 41.31), 2:1 Князев (Раисов, 42.52, бол.), 2:2 Щанкин (Гасников, 45.34), 2:3 Рожков (победный буллит)