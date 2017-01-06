Всероссийские "Рождественские старты" пройдут в Екатеринбурге 7 января

В столице Среднего Урала 7 января пройдут 26-е Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике "Рождественские старты. Мемориал Э.С. Яламова". Об этом "Областной газете" сообщили организаторы состязаний.

В мероприятии, которое пройдёт на территории СК "Луч" Уральского оптико-механического завода имени Э.С. Яламова, примут участие свыше 150 легкоатлетов из 40 городов России. В том числе, 22 чемпиона страны 2016 года и пять призёров всемирных универсиад.

На стартах разыграют 13 комплектов медалей. Программа включает дистанции на 60 метров, 60 метров с барьерами, 300, 500 и одна тысяча метров у мужчин и женщин. Кроме того, женщины будут соревноваться на дистанции в две тысячи метров, а мужчины – три тысячи метров и в прыжках в высоту. Ожидается присутствие около двух тысяч гостей и болельщиков.