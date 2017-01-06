Екатерина Глазырина в спринте заняла 28 место

Только что в Оберхофе завершилась первая женская гонка четвёртого этапа Кубка мира по биатлону – спринт. Екатеринбургская спортсменка сумела занять в этой гонке 28 место. Лучшая из россиянок – Татьяна Акимова, она сегодня седьмая.

Как известно, спринт – гонка очень стремительная, здесь некогда раскачиваться, бежать нужно очень быстро буквально с первых метров. И что очень важно, нельзя допускать промахов на стрельбе. Увы, сегодня Екатерина Глазырина с этими условиями не справилась – два промаха на огневых рубежах и далеко не самый ход позволили нашей спортсменке подняться только на 28 место.

Первое место – у чешки Габриэлы Коукаловой, второе – у финки Кайсы Мякарайнен и третье – у француженки Мари Дорен-Абер.